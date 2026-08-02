Гайдукевич назвал закрытие границы Латвии с Белоруссией издевательством

Решение Латвии закрыть границу с Белоруссией вызвало резкую реакцию в Минске. Заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что такой шаг нельзя объяснить объективными причинами, а его последствия прежде всего ощущают обычные граждане.

По словам парламентария, закрытие пограничного перехода стало «просто издевательством над людьми». Он также подчеркнул, что, по его мнению, европейские страны несут значительно большие экономические потери от введённых санкций, чем Белоруссия.

Гайдукевич обратил внимание, что со стороны Белоруссии для граждан Латвии продолжает действовать безвизовый режим. По его словам, Минск никогда не закрывал границу, поскольку считает открытое сообщение выгодным для жителей обеих стран.

«Мы никогда в жизни не закрывали границу, потому что считаем, что это выгодно народу. А они специально закрывают, причина – хоть какую-то гадость сделать, хоть что-то. Хотя у них своих проблем миллион», – заявил депутат РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что власти Латвии объявили о временном закрытии границы с Белоруссией, сославшись на технические причины. Министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил об этом в социальных сетях, однако подробностей и сроков снятия ограничений не привёл. Официальные структуры республики пока не раскрыли, что именно стало причиной приостановки работы пограничных пунктов.