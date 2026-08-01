ГТК Белоруссии: Латвия закрыла единственный работающий КПП на границе

С вечера пятницы полностью прекращено автомобильное сообщение через пункт пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе. О решении Риги остановить движение проинформировала пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Остановка транзита произошла 31 июля в 23:00. Белорусские таможенники уточнили, что проезд не восстановлен до сих пор.

Латвийская сторона объяснила произошедшее техническими причинами. Накануне о возможных ограничениях предупреждал министр внутренних дел страны Янис Домбрава.

Чиновник в своих соцсетях призвал сограждан, находящихся за рубежом, возвращаться домой другими маршрутами. Никаких подробностей о характере неполадок он не раскрыл.

На этом направлении работал только один коридор. Второй КПП сопредельная сторона не открывала, и теперь легальный проезд для легковых и грузовых машин отсутствует полностью.

К утру субботы на выезд из республики скопилась небольшая очередь. Согласно сведениям пограничного комитета Белоруссии на 08:00 по московскому времени, своей очереди ожидали 10 фур.

Таможенный комитет Белоруссии пообещал оповестить о возобновлении пропуска дополнительно. Когда именно латвийские службы устранят сбой, пока неизвестно.

Ранее на границе Литвы и Белоруссии, в Варенском районе, обнаружили подземный туннель, который прорыли со стороны Минска. Туннель полностью ликвидировали — после всех проверок его засыпали грунтом. Власти Литвы заявили, что он мог использоваться для нелегальной миграции. По их данным, через него выходцы из Азии и Африки планировали попадать в Литву, обходя пограничный контроль.