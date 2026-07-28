«Шёл через границу»: Подземный ход из Белоруссии в Литву раскрыли до того, как он получил выход

На границе Литвы и Белоруссии в Варенском районе нашли подземный туннель, который вырыли со стороны Минска. Об этом сообщила служба охраны госграницы при МВД балтийской республики.

«Он шёл через границу, но был ещё без выхода на литовской стороне», — отмечено в тексте.

Обнаруженный подземный тоннель был полностью ликвидирован — его засыпали грунтом после проведения всех необходимых экспертиз. В официальном заявлении Вильнюса подчёркивается, что данный объект мог служить перевалочным пунктом для нелегальной миграции. По данным властей, через него выходцы из азиатских и африканских стран планировали проникать в Литву, минуя пограничный контроль с сопредельной Беларусью.

Ранее сообщалось, что Россия официально уведомила Международный суд ООН о намерении вступить третьей стороной в спор между Литвой и Белоруссией из-за незаконного ввоза мигрантов. Соответствующую декларацию МИД РФ подал 20 июля, дело инициировал Вильнюс против Минска в 2025 году.