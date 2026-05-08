18 мигрантов прорыли подземный туннель из Белоруссии в Европу — на той стороне уже ждали

18 нелегалов были задержаны литовскими пограничниками при попытки проникнуть на территорию республики из Белоруссии через подкоп под оградой. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Литвы.

«Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службы», — говорится в сообщении.

Кроме того, пограничниками были задержаны двое украинцев. Предположительно, они хотели забрать семерых мигрантов, ранее попавших в Литву незаконным путём.

С начала 2026 года на территорию Литвы с белорусской стороны пытался проникнуть 731 нелегал.

В начале апреля Life.ru рассказывал, как у итальянских берегов нашли тела 19 мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Ливии. Скорее всего, их убило переохлаждение. Пятерых нелегалов, включая ребёнка, удалось спасти и доставить на остров Лампедуза в крайне тяжёлом состоянии.