18 мигрантов прорыли подземный туннель из Белоруссии в Европу — на той стороне уже ждали
18 нелегалов были задержаны литовскими пограничниками при попытки проникнуть на территорию республики из Белоруссии через подкоп под оградой. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Литвы.
«Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службы», — говорится в сообщении.
Кроме того, пограничниками были задержаны двое украинцев. Предположительно, они хотели забрать семерых мигрантов, ранее попавших в Литву незаконным путём.
С начала 2026 года на территорию Литвы с белорусской стороны пытался проникнуть 731 нелегал.
