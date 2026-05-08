День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 09:58

18 мигрантов прорыли подземный туннель из Белоруссии в Европу — на той стороне уже ждали

Пограничники Литвы задержали 18 мигрантов после подкопа из Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

18 нелегалов были задержаны литовскими пограничниками при попытки проникнуть на территорию республики из Белоруссии через подкоп под оградой. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Литвы.

«Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службы», — говорится в сообщении.

Кроме того, пограничниками были задержаны двое украинцев. Предположительно, они хотели забрать семерых мигрантов, ранее попавших в Литву незаконным путём.

С начала 2026 года на территорию Литвы с белорусской стороны пытался проникнуть 731 нелегал.

Сотни эстонцев часами стоят на границе, чтобы отпраздновать День Победы в России
Сотни эстонцев часами стоят на границе, чтобы отпраздновать День Победы в России

В начале апреля Life.ru рассказывал, как у итальянских берегов нашли тела 19 мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Ливии. Скорее всего, их убило переохлаждение. Пятерых нелегалов, включая ребёнка, удалось спасти и доставить на остров Лампедуза в крайне тяжёлом состоянии.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar