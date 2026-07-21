Россия намерена впервые в истории выступить третьей стороной в суде ООН

Россия официально уведомила Международный суд ООН о намерении подключиться в качестве третьей стороны к разбирательству между Литвой и Белоруссией, касающемуся незаконного ввоза мигрантов. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что декларация была подана 20 июля и уже опубликована на сайте судебной инстанции. Дело, инициированное Вильнюсом против Минска в 2025 году, опирается на Протокол против незаконного ввоза мигрантов, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия идёт на такой шаг впервые за всю историю своего участия в международных судебных процессах.

«Это обусловлено добросовестным намерением сохранить устойчивое корректное толкование задействованных международных договоров, избежать неоправданно расширительной интерпретации, подрывающей их эффективность, и тем самым укрепить их правовой режим. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия», — указали в МИД РФ.

Руководствуясь исключительно интересами сохранения устойчивого правового режима, российская сторона намерена воспользоваться своим правом по статье 63 Статута суда, не становясь формальной стороной спора и не затрагивая его существо.

В дипломатическом ведомстве также высказали убеждённость, что попытки искажать содержание конвенций для ведения юридических войн против геополитических соперников лишь расшатывают фундамент международного права и ведут к политизации судебных органов.

19 мая прошлого года Вильнюс официально начал судебное разбирательство против Минска в Международном суде ООН, обвинив белорусскую сторону в умышленном провоцировании миграционного кризиса. Иск стал реакцией на события, развернувшиеся на границе с августа 2021 года, когда в Литву хлынул поток нелегалов из стран Азии и Африки. В ответ на массовые попытки прорыва литовские власти приняли жёсткое решение о принудительном вытеснении нарушителей обратно на белорусскую территорию. За прошедший период с границы балтийской республики было выдворено более 23,6 тысячи человек.

Белоруссия отвергает обвинения Литвы в организации миграционного кризиса на границе и заявляет, что не несёт ответственности за поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Минск утверждает, что после введения западных санкций был вынужден сократить сотрудничество с ЕС в сфере пограничного контроля и борьбы с нелегальной миграцией, а ответственность за ситуацию возлагает на власти соседних стран, обвиняя их в жёсткой миграционной политике и нарушении прав беженцев.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники задержали 18 нелегалов, пытавшихся проникнуть на территорию республики из Белоруссии через подкоп под ограждением. Все задержанные, назвавшиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были незамедлительно выдворены обратно на белорусскую территорию. Кроме того, в руки правоохранителей попали двое граждан Украины, которых подозревают в намерении забрать с собой семерых мигрантов, ранее незаконно попавших в Литву.