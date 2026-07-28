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28 июля, 12:03

Лукашенко заявил о принадлежности Белоруссии к глобальному большинству

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика считает себя частью глобального большинства. Об этом он сообщил во время встречи с иностранными дипломатами в Минске.

В Минске белорусский лидер принял верительные грамоты от послов девяти государств. Среди них были представители Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды.

«Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнёрства, урегулированию конфликтов. Им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства», — сказал он.

Белорусский лидер выразил уверенность, что общие позиции государств станут основой для эффективной работы иностранных представителей в республике. Он также заявил о готовности Минска развивать отношения с другими странами и внимательно рассматривать инициативы, направленные на укрепление сотрудничества.

В завершение Лукашенко отметил, что успех дипломатической работы зависит не только от усилий послов, но и от действий белорусской стороны. При этом он подчеркнул: «Но мы свой путь пройдем всегда достойно».

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Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости ускорить внедрение роботизированных технологий в сельском хозяйстве Белоруссии и России. По его словам, обе страны столкнулись с нехваткой работников в аграрной сфере. Лукашенко отметил, что восполнить дефицит кадров только за счёт роста рождаемости в ближайшей перспективе не получится.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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