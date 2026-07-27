Лукашенко удивил прогрессивным предложением из-за отказа женщин «рожать по 9 детей»
Лукашенко предложил активнее «нанимать» роботов на фермы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Белоруссии и России придётся активнее внедрять роботов в сельское хозяйство из-за нехватки работников. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
По словам белорусского лидера, обе страны сталкиваются с дефицитом трудовых ресурсов, а рассчитывать на резкий рост рождаемости в ближайшее время не приходится.
«Трудовых ресурсов и у нас, и у вас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины начнут рожать и у нас будут по 5–7–9 человек, как раньше было», — сказал Лукашенко.
Одним из решений он назвал механизацию и роботизацию сельского хозяйства. Президент Белоруссии отметил, что у республики уже есть собственные разработки, которыми Минск готов поделиться с Калужской областью. Речь может идти как о передаче опыта, так и о поставках оборудования. По мнению Лукашенко, автоматизация позволит выполнять часть тяжёлых и трудоёмких работ при недостатке людей.
Ранее он также предлагал привлекать работников из Узбекистана в белорусские районы, где особенно не хватает рабочих рук. При этом Лукашенко предупреждал, что приезжих специалистов, вероятно, придётся дополнительно обучать уже на месте.
Тем временем на индийских фабриках рабочих обязали носить налобные камеры для сбора данных, которые используют для обучения роботов-гуманоидов. Теперь люди боятся остаться без работы.
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