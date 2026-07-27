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27 июля, 15:31

Лукашенко удивил прогрессивным предложением из-за отказа женщин «рожать по 9 детей»

Лукашенко предложил активнее «нанимать» роботов на фермы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Белоруссии и России придётся активнее внедрять роботов в сельское хозяйство из-за нехватки работников. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

По словам белорусского лидера, обе страны сталкиваются с дефицитом трудовых ресурсов, а рассчитывать на резкий рост рождаемости в ближайшее время не приходится.

«Трудовых ресурсов и у нас, и у вас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины начнут рожать и у нас будут по 5–7–9 человек, как раньше было», — сказал Лукашенко.

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Одним из решений он назвал механизацию и роботизацию сельского хозяйства. Президент Белоруссии отметил, что у республики уже есть собственные разработки, которыми Минск готов поделиться с Калужской областью. Речь может идти как о передаче опыта, так и о поставках оборудования. По мнению Лукашенко, автоматизация позволит выполнять часть тяжёлых и трудоёмких работ при недостатке людей.

Ранее он также предлагал привлекать работников из Узбекистана в белорусские районы, где особенно не хватает рабочих рук. При этом Лукашенко предупреждал, что приезжих специалистов, вероятно, придётся дополнительно обучать уже на месте.

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В Индии швеи боятся за свои рабочие места из-за камер на головах для обучения ИИ

Тем временем на индийских фабриках рабочих обязали носить налобные камеры для сбора данных, которые используют для обучения роботов-гуманоидов. Теперь люди боятся остаться без работы.

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Алексей Берковиц
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