Лукашенко удивил прогрессивным предложением из-за отказа женщин «рожать по 9 детей»

Белоруссии и России придётся активнее внедрять роботов в сельское хозяйство из-за нехватки работников. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

По словам белорусского лидера, обе страны сталкиваются с дефицитом трудовых ресурсов, а рассчитывать на резкий рост рождаемости в ближайшее время не приходится.

«Трудовых ресурсов и у нас, и у вас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины начнут рожать и у нас будут по 5–7–9 человек, как раньше было», — сказал Лукашенко.

Одним из решений он назвал механизацию и роботизацию сельского хозяйства. Президент Белоруссии отметил, что у республики уже есть собственные разработки, которыми Минск готов поделиться с Калужской областью. Речь может идти как о передаче опыта, так и о поставках оборудования. По мнению Лукашенко, автоматизация позволит выполнять часть тяжёлых и трудоёмких работ при недостатке людей.

Ранее он также предлагал привлекать работников из Узбекистана в белорусские районы, где особенно не хватает рабочих рук. При этом Лукашенко предупреждал, что приезжих специалистов, вероятно, придётся дополнительно обучать уже на месте.