В Индии швеи боятся за свои рабочие места из-за камер на головах для обучения ИИ

На индийских фабриках рабочих обязали носить налобные камеры для сбора данных, которые используют для обучения роботов-гуманоидов. Об этом пишет британская газета The Guardian, расследовавшая схему на швейной фабрике под Нью-Дели.

32-летняя швея Лалита рассказывает, что руководство выдало камеры без объяснения причин. Сначала это казалось забавным, но вскоре рабочие стали тревожиться: камеры фиксируют каждое движение, паузу и даже разговоры с коллегами.

Собранные видео — так называемые эгоцентрические данные — необходимы для обучения роботов выполнять физическую работу. По словам экспертов, для подготовки машин к реальным условиям могут потребоваться сотни миллионов часов таких записей.

Одним из крупнейших клиентов индийских агрегаторов данных, включая компанию EgoLab, является Tesla Илона Маска. В Индии работает целая экосистема фирм, собирающих и аннотирующих видео для робототехники. При этом отдельные работники, как правило, не получают компенсации за свои записи — деньги получают владельцы фабрик.

«Иногда нам дают газировку», — говорит Лалита, зарабатывающая около 200 долларов в месяц. «Кто будет платить нам, когда нас заменят роботы?» — задалась она вопросом.

Помимо заводов, видео собирают и с неформальных работников — строителей, курьеров, уличных торговцев. Исследователи отмечают, что вопрос согласия в таких условиях крайне спорен: работники боятся отказываться от участия. А сами данные, фиксирующие телесные навыки и инстинкты, после обработки превращаются в товар, стоимость которого многократно превышает заработок тех, кто их создал.

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