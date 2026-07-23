«В лесу должен быть порядок»: Лукашенко поставил задачу новому главе Минлесхоза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачи новому министру лесного хозяйства Сергею Ульдиновичу. Глава государства потребовал изменить работу отрасли и обеспечить порядок в лесах. Об этом сообщило агентство «БелТА».

«Я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в её формировании, вы её закрутите как следует. Исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство — это всё, что мы сегодня имеем», — сказал он.

Особое внимание Лукашенко уделил природным факторам, которые влияют на состояние лесов и сельского хозяйства. Он сравнил эти сферы с промышленностью, где основные процессы проходят в закрытых помещениях и меньше зависят от погодных условий. Глава государства подчеркнул, что засуха может привести к распространению вредителей, а избыток влаги создаёт сложности для сельхозработ. Поэтому, по его мнению, лесной и аграрной отраслям необходимо уделять повышенное внимание.

Отдельно Лукашенко указал на проблему несвоевременной уборки древесины. Речь идёт как о плановых вырубках, так и о последствиях сильной непогоды, после которой в лесах остаются поваленные деревья. Президент призвал организовать работу так, чтобы древесина вовремя вывозилась и перерабатывалась. Он также отметил нехватку сотрудников в отрасли и предложил новому министру подготовить план по привлечению необходимых кадров.

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении ужесточить меры в отношении чиновников и сотрудников аграрной сферы, которые не справляются с задачами во время уборочной кампании или нарушают дисциплину. Белорусский лидер отметил, что в условиях нехватки кадров одних штрафов и увольнений может быть недостаточно. По его словам, к ответственности необходимо подходить более жёстко.