Лукашенко приказал отправить на границу с Украиной тех, кто плохо работает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправлять на службу к границе тех чиновников и работников сельского хозяйства, которые в период уборочной кампании не справляются с обязанностями и нарушают трудовую дисциплину. Об этом он сказал во время селекторного совещания, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в условиях нехватки кадров штрафы и увольнения не всегда являются эффективной мерой.

«Это мой приказ. Любой чиновник, в правительстве, облисполкоме, райисполкоме, — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить «снаряды». Любое неисполнение — в армию... Всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес», — заявил белорусский лидер, обращаясь к министру обороны Виктору Хренину.

Президент также отметил, что силы специальных операций уже размещены вдоль южной границы по его распоряжению. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не планирует нападать на другие страны и занимается исключительно обеспечением собственной безопасности.

«Неделя подготовки — гранатомёт, пулемёт — и туда, в распоряжение сил специальных операций», — сказал Лукашенко.