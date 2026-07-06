Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, но готова защищаться

Белоруссия не стремится к войне, однако не намерена уступать возможному противнику. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По его словам, белорусский народ тяжело пережил годы нацистской оккупации и поэтому «на генетическом уровне» не принимает войну.

«Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что защита страны остаётся одной из главных задач армии и офицерского корпуса.