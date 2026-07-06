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6 июля, 08:55

Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, но готова защищаться

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белоруссия не стремится к войне, однако не намерена уступать возможному противнику. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По его словам, белорусский народ тяжело пережил годы нацистской оккупации и поэтому «на генетическом уровне» не принимает войну.

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«Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что защита страны остаётся одной из главных задач армии и офицерского корпуса.

Ранее Лукашенко лично предупредил эмиссаров киевского главаря об изменении «качества войны» в случае попыток втянуть Минск в конфликт. По его словам, в Киеве осознали серьёзность заявления. Белорусский лидер также отмечал, что если бы Россия не отвела войска от Киева, Зеленского бы уже не было.

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Марина Фещенко
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