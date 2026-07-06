Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, но готова защищаться
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белоруссия не стремится к войне, однако не намерена уступать возможному противнику. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
По его словам, белорусский народ тяжело пережил годы нацистской оккупации и поэтому «на генетическом уровне» не принимает войну.
«Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что защита страны остаётся одной из главных задач армии и офицерского корпуса.
Ранее Лукашенко лично предупредил эмиссаров киевского главаря об изменении «качества войны» в случае попыток втянуть Минск в конфликт. По его словам, в Киеве осознали серьёзность заявления. Белорусский лидер также отмечал, что если бы Россия не отвела войска от Киева, Зеленского бы уже не было.
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