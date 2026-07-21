Как в лихие 90-е: Лукашенко обвинил милиционеров в крышевании топливной мафии

МВД Белоруссии зафиксировало 46 преступлений с самого начала уборочной кампании, причём чаще всего похищают горюче-смазочные материалы. Такие цифры озвучил президент республики Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания, передаёт агентство БелТА.

Глава государства назвал ситуацию застарелой проблемой. Политик рассказал, что на его стол легли результаты свежего мониторинга. Проверка показала, что местные власти подходят к вопросу искоренения хищений крайне небрежно либо вовсе самоустранились от этой задачи. Подобное отношение, по мнению белорусского лидера, порождает у нечистых на руку сотрудников чувство полной безнаказанности.

Лукашенко напомнил о прежней договорённости подкрашивать топливо в сельскохозяйственных организациях. Этот метод позволяет сотрудникам ГАИ, руководителям хозяйств и другим ответственным лицам в любой момент провести проверку. Президент особо подчеркнул, что обнаружение окрашенного горючего в баке у частного владельца или даже у милиционера должно повлечь за собой максимально жёсткую ответственность по закону, в первую очередь для должностных лиц.

«Особенно возмущает, что некоторые сотрудники (это не только милиции касается) правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и «крышуют», как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим», — заявил он.

В связи с этим государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу было поручено организовать проверки по выявленным фактам. Лукашенко выразил надежду, что эти мероприятия проходят организованно и качественно. Обращаясь к министру внутренних дел, он предостерёг, что снисхождения к уличённым в сговоре с ворами не будет.

Ранее белорусские правоохранители ликвидировали крупный канал контрабанды синтетических наркотиков, пролегавший из Польши в Россию. Республику наркодельцы использовали в качестве транзитного коридора для поставки запрещённых веществ на рынок РФ. В ходе реализации оперативных мероприятий был задержан мужчина, пытавшийся переправить порядка 60 килограммов особо опасных синтетических психотропов.