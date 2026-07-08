МВД Белоруссии перекрыло канал поставки синтетических наркотиков из Польши в РФ

Сотрудники МВД Белоруссии перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков из Польши в Россию, сообщает телеканал ОНТ. Сопредельную республику использовали как транзитный коридор для доставки запрещённых веществ на российский рынок. Задержан мужчина, который пытался переправить около 60 кг «запрещёнки».

«Отправляли исключительно особо опасные синтетические психотропы с помощью тех самых нашумевших метеозондов и всё те же литовцы», — говорится в публикации. Другие подробности операции не раскрываются.

Ранее МВД РФ пресекло работу межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв запрещённых веществ на сумму свыше 1 млрд рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.