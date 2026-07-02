МВД накрыло синдикат наркоторговцев и изъяло «запрещёнки» на миллиард рублей

МВД РФ пресекло работу межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв запрещённых веществ на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД пресекло работу наркосиндиката, изъято наркотиков на 1 млрд рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Злоумышленники организовали полный цикл незаконного оборота синтетических наркотиков. Запрещённые вещества производились сетью подпольных лабораторий, доставлялись крупнооптовыми партиями в регионы России и сбывались через магазины в теневом сегменте Интернета», — уточнила она.

В операции участвовали сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с полицией из Башкортостана, Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областей. Задержали 27 подозреваемых, им инкриминируют более 30 преступлений. Изъяли более 150 кг наркотиков (около 400 тыс. доз) и свыше 300 кг прекурсоров. Уголовное дело возбуждено по статьям о создании преступного сообщества и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее российские таможенники пресекли канал контрабанды наркотиков из Европы. Полиция задержала 27-летнего жителя Находки, который торговал наркотиками по всей России. Он заказывал из-за рубежа амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, а пересылал их через подставных лиц. Его заключили под стражу.