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Регион
1 июля, 10:22

Лукашенко помиловал 32 осуждённых в преддверии Дня Независимости Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

В Белоруссии в канун Дня Независимости республики на свободу вышли 32 помилованных гражданина. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера пишет БелТА.

Под действие документа попали 20 женщин и 12 мужчин. Подавляющее большинство из них — 28 человек — были осуждены за преступления экстремистской направленности. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осуждённым и их семьям. В пресс-службе отметили, что все помилованные ходатайствовали об этом лично, полностью признав свою вину и раскаявшись в содеянном.

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Батька года: Лукашенко приехал на выпускной к сыну Коле в Пекин

Напомним, что сейчас Александр Лукашенко совершает масштабное турне по Восточной и Юго-Восточной Азии. В частности сегодня он прибыл в Индонезию. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне по крупным совместным проектам. Подготовка к каждой из встреч велась заранее. В Минске подчеркнули, что развитие связей с регионом — один из внешнеполитических приоритетов страны и часть её многовекторной политики.

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Юрий Лысенко
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