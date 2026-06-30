Батька года: Лукашенко приехал на выпускной к сыну Коле в Пекин

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко получил диплом Пекинского университета по специальности «Биотехнология». Церемония состоялась в рамках первой совместной белорусско-китайской образовательной программы. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой президента Белоруссии.

Лидер страны Александр Лукашенко тоже принял участие во вручении дипломов. Среди пяти белорусских выпускников, получивших диплом двух университетов, оказался Николай. Гордость за сына президент скрывать не стал. Он рад, что в семье появится биотехнолог. Всего же в программе участвовали 25 ребят.

«Часто, не понимая, говорил: «Может быть и не надо, всё-таки ты сын президента?» Но я сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих ребят», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность науки для развития страны. Он призвал белорусских выпускников трудиться на благо родины. Лукашенко пообещал, что власти всегда помогут новаторам и поддержат их на самом высоком уровне. По его словам, перед начинающими специалистами открывается великое будущее.

Ранее белорусский лидер рассказал, что его сын Николай учился в обычной деревенской школе наравне с другими детьми. По его словам, это не помешало мальчику в итоге поступить в Пекинский университет, один из лучших вузов мира.