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31 июля, 19:44

Латвия закрыла границу с Белоруссией «по техническим причинам»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Латвия временно закрыла границу с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Янис Домбрава, объяснив решение техническими причинами.

Подробности произошедшего, включая сроки восстановления работы пограничных пунктов, пока не раскрываются. Власти страны дополнительную информацию не сообщили.

Заявление о закрытии границы министр опубликовал в социальных сетях. Причины сбоя и возможный характер технических проблем сейчас уточняются.

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Ранее Life.ru писал, что в Латвии планируют построить завод по производству реактивных снарядов для артиллерии. Проект реализует американская компания Native Trading совместно с латвийскими властями. Предприятие должно стать площадкой полного цикла, где будут производить топливо для боеприпасов, снаряжать боевые части и проводить испытания продукции. Ожидается, что часть выпускаемой продукции будет использоваться латвийской армией, а часть планируют поставлять на зарубежные рынки.

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Юния Ларсон
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