Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала адовым лицемерием проведение фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, заявив, что организаторы продолжают эксплуатировать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое. Свою позицию она озвучила в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что фестиваль популярной музыки в Юрмале зародился, когда Латвия находилась в составе Советского Союза. Именно благодаря композитору Раймонду Паулсу, по её словам, состоялась карьера и самой Вайкуле, и Аллы Пугачёвой.

Теперь же сейм республики запрещает песни Паулса, поскольку когда-то их исполняли артисты, попавшие в латвийские санкционные списки. Захарова охарактеризовала происходящее как абсолютное зазеркалье и тотальный конец свободы с демократией.

Она заявила, что это финал логики, правды, чести и морали. По её мнению, Рига бьёт по своим, уничижает собственных деятелей культуры и ставит их на колени.

Дипломат подчеркнула, что нельзя отвергать собственное прошлое и делать вид, будто ничего хорошего в нём не было. При этом она указала, что созданный в СССР фестиваль латвийская сторона никак не может завершить, продолжая мучить и себя, и окружающих.

Фестиваль «Рандеву» был организован Вайкуле в 2022 году как акция в пользу Украины. Организаторы утверждали, что отправляют часть выручки ВСУ.

Недавно латвийский сейм одобрил поправки, запрещающие радиостанциям транслировать произведения авторов, внесённых в национальные или европейские санкционные списки. Ограничения затронули и творчество Раймонда Паулса — из эфира могут убрать восемь его композиций, связанных с подсанкционными российскими исполнителями.