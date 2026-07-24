Восемь песен Раймонда Паулса подпали под запрет в Латвии

Сейм Латвии поддержал поправки, запрещающие радиостанциям ставить произведения авторов, находящихся под национальными или европейскими санкциями. Новая норма затронула и творчество Раймонда Паулса, сообщает Delfi.lv.

Ограничение предлагали закрепить в законе об электронных СМИ. Под него подпадут музыкальные композиции, созданные людьми из санкционных списков Латвии или Евросоюза. Коснулся запрет и Раймонда Паулса. Из репертуара радиостанций могут исчезнуть восемь произведений латышского композитора, связанных с подсанкционными российскими артистами.

«Как это возможно? Партия «Национальное объединение» исключает из репертуара 8 песен маэстро», — возмутился оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.

Парламентарий Чеслав Батня подтвердил, что музыка Паулса также окажется под ограничениями, если среди авторов произведения есть человек из санкционного перечня.

«Вы абсолютно правы. Если автор находится под санкциями, а это музыка Паулса, то да, исполнить её будет невозможно. Но если вы хотите послушать, то вы можете зайти домой на YouTube, ввести Raimonds Pauls, текст песни, и сможете послушать. Вы ничего не потеряете в жизни», — заявил Батня.

Напомним, что 90-летний Раймонд Паулс в апреле попал в больницу, где ему была выполнена операция. Новость быстро вызвала тревогу у поклонников маэстро. Паулсу 90 лет, он остается одним из самых известных композиторов советской и латвийской сцены, автором песен для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и многих других исполнителей.