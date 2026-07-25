Компания из США построит завод по производству реактивных снарядов в Латвии

В Латвии появится предприятие по выпуску реактивных снарядов для артиллерии. Соответствующий меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading подписал министр экономики республики Виктор Валайнис.

Объём частных вложений в проект составит не менее 70 миллионов евро. Реализовать задуманное планируется в течение двух лет.

В министерстве уточнили, что речь идёт о создании завода полного цикла. Производственная площадка должна охватить все ключевые этапы: от изготовления твёрдого топлива и снаряжения боевых частей взрывчатыми веществами до финальной сборки и испытаний готовых изделий.

Предполагается, что продукция нового предприятия пойдёт не только на нужды латвийской армии. Снаряды также намерены поставлять на международные рынки.

Life.ru рассказывал, что НАТО испытывает сложности с дефицитом хлопкового сырья, критически важного для выпуска артиллерийских боеприпасов. Основой современных взрывчатых веществ по-прежнему служит нитроцеллюлоза, получаемая из коротких волокон хлопчатника. Соединённые Штаты обеспечивают свои потребности преимущественно за счёт внутреннего выращивания, тогда как европейские государства годами зависели от поставок из Китая.