Латвия запретила ввоз книг, газет, видеоигр, игрушек из России и Белоруссии

Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров из России и Белоруссии. Сейм принял закон в срочном порядке, сообщил портал национального гостелерадио LSM.

Инициативу поддержали 66 депутатов. Против проголосовали восемь парламентариев. Министерство иностранных дел Латвии получило право подготовить перечень товаров, которые попадут под ограничения.

«Теперь МИД сможет незамедлительно составить и представить правительству список запрещённых к импорту товаров», — заявила глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже.

По словам министра, правительство сможет оценивать действие запрета и корректировать перечень продукции с учётом ситуации. Сроки подготовки списка пока не уточняются.

Ограничения затронут прямые поставки из России и Белоруссии. Запрет также распространится на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозят через третьи страны. При этом Латвия продолжит пропускать такую продукцию транзитом в другие государства Евросоюза. На перевозки, которые следуют через территорию республики, новые правила распространяться не будут.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил полностью убрать русскоязычные материалы из национального медиапространства. Свою инициативу он представил на заседании парламентского комитета по правам человека и общественной деятельности. В 2024 году русские составляли 23,4% населения страны, а доля русскоязычного контента в местных СМИ находилась на уровне около 2,5%. Власти Латвии в последние годы расширяют использование латышского языка в государственных и общественных сферах.