Снаряды НАТО оказались под угрозой из-за нехватки простого хлопка

Странам НАТО стало сложнее производить артиллерийские снаряды: им не хватает хлопка, из которого получают нитроцеллюлозу. Об этом написала газета The Wall Street Journal

По данным издания, даже при всех современных технологиях армиям по-прежнему нужны взрывчатые вещества, а их основой служит нитроцеллюлоза, которую также называют пироксилином. Это вещество получают из коротких пушистых волокон, остающихся на семенах хлопчатника.

США выращивают почти весь необходимый хлопок сами, а вот Европа многие годы закупала его в Китае. Теперь, как отмечает газета, европейские государства намерены нарастить собственное производство пироксилина. Так они рассчитывают ответить на растущую военную силу России и КНР.

Незадолго до этого стало известно, что члены комитета Госдумы по обороне резко оценили сближение военных отраслей ЕС и Украины. По мнению депутата Андрея Колесника, объединение оборонных производств фактически равнозначно вступлению Украины в НАТО со всем арсеналом и правами полноправного участника. Такой комментарий он дал на фоне очередного визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев.