Берлину необходимо продолжать закупки американского вооружения, включая истребители, для противостояния якобы исходящей от России угрозе, заявил командующий военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойманн в интервью Politico.

Генерал подчеркнул, что разработка собственных систем займёт слишком много времени, которого у ФРГ сейчас нет. По его словам, такие системы могут не полностью соответствовать немецким стандартам, но станут лучшим приобретением на ближайшие несколько лет.

«Если задача люфтваффе или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придётся закупать системы, имеющиеся в продаже», — пояснил он.

Нойманн признал, что европейская оборонная промышленность якобы обладает потенциалом, однако пока не развивает передовые технологии с той же скоростью, что и Соединённые Штаты. В этой связи он высказался за ускоренные закупки готовых образцов у американского производителя.

Ранее сообщалось, что более половины истребителей F-35 США небоеспособны: только 44% могут выполнить хотя бы одну миссию, а полностью готовы лишь 25% из-за нехватки запчастей, задержек ПО и коррозии. Модернизация потребует 13,7 млрд долларов, улучшений не ждут до конца 2026 года, хотя в эксплуатации уже более 800 машин и запланирована закупка ещё 1700.