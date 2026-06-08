Европа осталась без крыльев: Мерц и Макрон поставили крест на истребителе FCAS

Берлин и Париж решили остановить совместную разработку боевого самолёта Future Combat Air System (FCAS). Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Решение было принято на полях саммита ЕС — Западные Балканы в Черногории. Канцлер Фридрих Мерц и президент Эмманюэль Макрон пришли к соглашению, что многолетний проект необходимо прекратить. Официальное сообщение подтверждает эту договорённость.

Ключевой причиной стал затяжной конфликт между промышленными гигантами. Корпорация Airbus и французская Dassault Aviation так и не смогли договориться о разделении работ и правах на патенты. Ещё в мае гендиректор Airbus Гийом Фори заявлял, что программа больше не соответствует текущим условиям и требует пересмотра.

Теперь компании намерены идти разными путями. Dassault планирует сосредоточиться на дальнейшем совершенствовании истребителя Rafale. Перед Airbus, в свою очередь, открываются альтернативные возможности.

В частности, европейский производитель может начать сотрудничество со шведской Saab, выпускающей самолёты Gripen. Другой вариант — присоединение к программе GCAP, в рамках которой Италия, Великобритания и Япония создают машину шестого поколения.

При этом полностью взаимодействие не разрывается. По данным источников, Мерц и Макрон договорились сохранить работы над общей архитектурой FCAS Combat Cloud. Эта система должна объединить в сеть пилотируемую авиацию и беспилотные летательные аппараты. Оборонные ведомства двух стран представят конкретные планы на германо-французском совете министров в середине июля.

Программа FCAS стартовала в 2017 году. Её целью было создание боевой машины на замену французским Rafale и немецким Eurofighter, стоящим на вооружении Испании.