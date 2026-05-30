Германия может впервые принять участие в учениях ядерных сил Франции

Германия впервые вступила в консультации с Францией по вопросам ядерного сдерживания, в рамках которого обсуждается участие Бундесвера в французских стратегических учениях и расширение военного взаимодействия. Об этом сообщает Der Spiegel.

В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон создали «ядерную руководящую группу» высокого уровня для проработки механизмов сотрудничества на фоне «усиления угроз в Европе и неопределённости» в отношении гарантий со стороны США. На этой неделе в Париже прошёл первый раунд консультаций с участием советника канцлера ФРГ по безопасности Гюнтера Зауттера, а также представителей ряда европейских стран.

В рамках обсуждений рассматривается возможное участие немецких военных в французских учениях «Poker». Речь идёт о доступе к конвенциональной части манёвров, наблюдении за их проведением и ограниченной поддержке, включая авиационное сопровождение и использование воздушного пространства Германии.

Франция при этом, как утверждает издание, сохраняет полный контроль над своим ядерным арсеналом и не меняет доктрину применения сил сдерживания. Решение о возможном использовании ядерного оружия остаётся исключительной прерогативой президента, а условия его применения оставляются размытыми в рамках политики стратегической неопределённости.

В то же время Франция предложила европейским партнёрам вариант усиления ядерного сдерживания без постоянного размещения боезарядов за пределами страны. Предложение предусматривает ограниченное использование воздушного пространства, авиабаз и дозаправки в воздухе для французских истребителей. Этот подход должен укрепить роль Франции в обеспечении ядерной безопасности Европы без полноценного размещения французского арсенала на территории других стран.