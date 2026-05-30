Spiegel: Франция не станет делить «ядерную кнопку» с союзниками по ЕС

Франция предложила европейским партнёрам вариант усиления ядерного сдерживания без постоянного размещения боезарядов за пределами страны. Подробности плана сообщает Der Spiegel.

По данным издания, Париж не рассматривает схему совместного использования ядерного оружия по примеру договорённостей внутри НАТО. Речь идёт не о передаче контроля над арсеналом, а о более гибком применении военной инфраструктуры союзников.

Предложение допускает точечное использование воздушного пространства, авиабаз и дозаправки в воздухе для французских истребителей. Также возможна временная переброска боевых самолётов.

Такой подход, как следует из публикации, должен усилить роль Франции в обеспечении ядерной безопасности Европы, не превращая инициативу в полноценное размещение французского арсенала в других странах.

Напомним, что Германия и Франция начали переговоры о ядерном сдерживании. В обсуждении также участвовали и представители других европейских стран. Следующая встреча Берлина и Парижа должна состояться в Германии ещё до летних парламентских каникул, которые начнутся 4 июля.