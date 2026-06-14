Самые современные и дорогие истребители США оказались прикованы к земле, пишут СМИ

Самые современные и дорогие истребители США F-35 оказались в плачевном состоянии — более половины бортов не способны подняться в воздух. Об этом пишет Defense News со ссылкой на отчёт правительственных аудиторов.

Согласно документу, только 44% самолётов могут выполнить хотя бы одну миссию, а полностью готовыми ко всему спектру боевых задач остаются лишь четверть истребителей. Причины такого положения названы вполне земными: острая нехватка запчастей, хронические задержки с обновлением программного обеспечения и даже проблемы с коррозией.

Пентагон уже запустил программу модернизации, однако на неё потребуется дополнительно 13,7 миллиарда долларов. Серьёзных улучшений военные не ждут как минимум до конца 2026 года. При этом США уже эксплуатируют более 800 таких машин и планируют закупить ещё около 1700.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35 ВВС США прервал полёт в районе Ормузского пролива из-за сигнала 7700 (чрезвычайная ситуация) и вернулся в аэропорт вылета. Судно находилось над ОАЭ, когда зафиксировало код, затем выполнило манёвр над районом полёта и взяло курс на Абу-Даби, где завершило рейс.