Сращивание военных отраслей Евросоюза и Украины фактически равносильно вхождению Незалежной в Североатлантический альянс со всем арсеналом и правами полноценного участника. Такую оценку дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Поводом для комментария стал очередной вояж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в украинскую столицу. Парламентарий в беседе с «Лентой.ру» расценил этот визит как новый виток нагнетания напряжённости и прямое подтверждение враждебных замыслов коллективного Запада.

По его мнению, Украина уже давно превратилась в заложника, которого используют в качестве ударного орудия. Однако этот инструмент, заметил депутат, уже начинает разрушаться.

Колесник подчеркнул, что совместный выпуск и применение вооружений, нацеленных против России, необходимо пресекать на корню. Допускать реализацию подобных планов нельзя.

Досталось и европейским чиновникам, наведывающимся в зону боевых действий. Парламентарий жёстко заметил, что им там делать нечего, и посоветовал тому же Владимиру Зеленскому самому понемногу привыкать к Евросоюзу, куда, по ироничному замечанию, ему рано или поздно придётся бежать.

Тем временем немецкий концерн Rheinmetall отгрузил Киеву первую партию артиллерийских снарядов с нового завода в Унтерлюсе, запущенного в августе 2025 года. До этого боеприпасы поступали с других площадок компании. Отгрузка включает пятизначное число снарядов и метательные заряды, а всего украинской стороне уже передано больше половины заказа — оставшееся обещают довезти к концу 2026 года.