Провокация с ударом по натовским войскам под чужим флагом способна мгновенно перевести спецоперацию в прямое столкновение с европейским блоком. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя недавние заявления Лондона и Парижа.

Собирающийся в отставку премьер-министр Британии Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон практически синхронно сообщили о готовности альянса ввести свои подразделения на Украину сразу после установления режима тишины. При этом французский лидер дал понять, что их функции будут отнюдь не ограничены простым наблюдением.

В разговоре с «Царьградом» Баранец напомнил, что Москва неоднократно обозначала подобный шаг как красную линию, а глава МИД России Сергей Лавров ранее прямо предупреждал: любой иностранный контингент станет законной военной целью. По мнению полковника, новая оговорка про прекращение огня дела не меняет — скорее маскирует истинные намерения.

Осенью «Коалиция желающих» наметила масштабные манёвры в Польше у самых границ. Спикер допускает, что Киев способен пойти на чудовищную инсценировку — например, нанести удар по позициям западных сил якобы российским дроном — трофейных аппаратов у ВСУ скопилось предостаточно, включая модернизированный «Иноходец» с ракетой «Бандероль».

Однако в реальности такой сценарий стал бы билетом в один конец для всей Европы, убеждён эксперт. Он подчеркнул, что российские военные инженеры внедрили настолько хитрую электронику, что при нештатной ситуации происходит гарантированное самоуничтожение и боеприпаса, и самого носителя. Исключить попадание техники к врагу через предателей тоже нельзя, но подобные случаи единичны.

«Мы держим ушки на макушке. Но это сразу нашу спецоперацию превратит в войну с ЕвроНАТО. Я думаю, какими бы безумцами они ни были, на это не пойдут», — резюмировал Баранец, добавив, что провокаций в любом случае стоит ждать.

Напомним, после саммита в Париже польский премьер Дональд Туск объявил, что в сентябре в Польше пройдут первые совместные манёвры «коалиции желающих» с участием французских и британских военных. Он назвал учения практической обкаткой будущих гарантий безопасности для Киева и всего региона.