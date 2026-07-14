Президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже саммит «коалиции желающих», чтобы привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. С таким утверждением выступил немецкий Der Spiegel.

«Коалиция желающих» <...> хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин», — говорится в материале.

Этот «клуб друзей Украины» обсуждал помощь Киеву, однако всё это — лишь символические жесты и роскошные декорации, призванные «произвести впечатление на Путина».

«Или «коалиция желающих» теперь всё больше превращается в коалицию благих намерений? Её участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем», — добавил автор.

Ранее стало известно, почему премьер-министр Италии Джорджа Мелони пропустила саммит «коалиции желающих». По данным СМИ, окружение политика сомневается в необходимости участвовать в подобных мероприятиях по Украине.