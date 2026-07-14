Косиняк-Камыш: У Польши нет возможности вступить в антибаллистическую коалицию
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Польша не имеет возможности присоединиться к так называемой антибаллистической коалиции европейских стран. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Новое объединение ранее анонсировали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании, а также представители Украины. Его участники намерены совместно развивать средства противодействия баллистическим ракетам и наращивать противоракетный потенциал.
«Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если будет потенциал оружейных предприятий и они захотят в этом участвовать, то мы к этому открыты», — сказал Косиняк-Камыш.
При этом глава польского оборонного ведомства уточнил, что Варшава уже задействована в других проектах в сфере противоракетной обороны. Поэтому непосредственного участия Польши в новой коалиции на данном этапе не планируется.
Ранее военный аналитик Юрий Кнутов связал планы Европы и Киева по созданию совместной противоракетной обороны с нехваткой боеприпасов для американских комплексов. По его словам, значительная часть ракет для Patriot сейчас направляется на Ближний Восток, из-за чего европейские страны опасаются остаться без достаточной защиты в случае конфликта с Россией. Эксперт предположил, что участники инициативы в итоге начнут масштабно закупать уже существующие системы Patriot, которые также планируется модернизировать для более эффективного перехвата баллистических целей.
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