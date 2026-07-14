«Придумки о войне»: Зачем Европа и Украина создают коалицию противоракетной обороны

Планы по формированию совместной противоракетной обороны между Европой и Киевом продиктованы острым дефицитом боеприпасов для американских систем. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал военный аналитик Юрий Кнутов.

По его словам, основные поставки ракет для Patriot в настоящее время уходят на Ближний Восток, поскольку они требуются США. В результате европейские партнёры осознали, что в случае конфликта с Россией им попросту нечем будет защищать своё небо, что и подтолкнуло их к идее объединённой коалиции.

Аналитик предположил, что итогом станут масштабные закупки уже существующих комплексов Patriot. Тем более, отметил он, они готовятся к модернизации, которая повысит их эффективность при перехвате баллистических целей.

А ранее Зеленский заявил, что Украина вместе с европейскими партнёрами разрабатывает новую систему ПРО, которую могут подготовить уже в 2026 году. По его словам, проект предполагает объединение разных элементов в единый защитный комплекс. Сроки его появления будут зависеть от результатов предстоящих испытаний.