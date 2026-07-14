Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 08:41

«Противоракетный Lego» хотят развернуть над Украиной и Европой: Зеленский назвал сроки

Зеленский: Новая ПРО Украины и Европы будет готова в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Украина вместе с европейскими партнёрами разрабатывает новую систему противоракетной обороны, которую могут подготовить уже в 2026 году. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV.

По словам украинского лидера, проект предполагает объединение разных элементов в единый защитный комплекс. Сроки его появления будут зависеть от результатов предстоящих испытаний.

«Это как Lego, противоракетный Lego», — описал концепцию Зеленский.

Он добавил, что успешная проверка позволит ввести систему в строй в течение нынешнего года. Другие характеристики комплекса, список стран-участниц и возможные сроки начала серийного производства пока не раскрываются.

Зеленский чуть не поцеловал Макрона в губы у входа в Елисейский дворец
Зеленский чуть не поцеловал Макрона в губы у входа в Елисейский дворец

Зеленский лично принял участие в парижском заседании «коалиции желающих», посвящённом дальнейшей военной поддержке Киева. В объединение входят государства, выступающие за продолжение помощи Украине в конфликте с Россией. Кроме того, украинский политик анонсировал запуск антибаллистической системы в этом году.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar