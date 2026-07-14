«Противоракетный Lego» хотят развернуть над Украиной и Европой: Зеленский назвал сроки

Украина вместе с европейскими партнёрами разрабатывает новую систему противоракетной обороны, которую могут подготовить уже в 2026 году. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV.

По словам украинского лидера, проект предполагает объединение разных элементов в единый защитный комплекс. Сроки его появления будут зависеть от результатов предстоящих испытаний.

«Это как Lego, противоракетный Lego», — описал концепцию Зеленский.

Он добавил, что успешная проверка позволит ввести систему в строй в течение нынешнего года. Другие характеристики комплекса, список стран-участниц и возможные сроки начала серийного производства пока не раскрываются.

Зеленский лично принял участие в парижском заседании «коалиции желающих», посвящённом дальнейшей военной поддержке Киева. В объединение входят государства, выступающие за продолжение помощи Украине в конфликте с Россией. Кроме того, украинский политик анонсировал запуск антибаллистической системы в этом году.