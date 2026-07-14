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13 июля, 23:52

Зеленский анонсировал запуск антибаллистической системы и ракет Freya за год

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Для создания новой антибаллистической системы совместно с западными партнёрами Украине понадобится один год. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Союзники Киева уже запустили соответствующую программу. Речь идёт о разработке антибаллистической системы и ракеты Freya.

«У нас на Украине есть ракета, но это только часть системы. Мы все вместе можем сделать в течении следующих 12 месяцев эту ракету, эту систему», — заявил киевский главарь по итогам встречи «коалиции желающих» во Франции.

Зеленский лично побывал в Париже на заседании группы. Организаторы посвятили встречу военной помощи Киеву. В «коалицию» входят государства, которые поддерживают продолжение боевых действий с Россией.

Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после прибытия Зеленского
Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после прибытия Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал резкую оценку этому объединению. Он назвал участников «коалицией подстрекателей войны». Представитель Кремля отметил, что эти страны не стремятся к миру и ошибочно рассчитывают на стратегическое поражение России. Москва продолжит внимательно отслеживать все действия этого альянса.

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Лия Мурадьян
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