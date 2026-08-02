Тысячи машин застряли на границе: Очереди из Белоруссии в ЕС продолжают расти

На границе Белоруссии с Латвией увеличились очереди из автомобилей, ожидающих выезда в Евросоюз. Рост скопления транспорта связан с приостановкой пропуска через латвийско-белорусскую границу. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, на пункте пропуска «Григоровщина» вечером 2 августа ожидали выезда один легковой автомобиль и 63 грузовика.

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что граница с Белоруссией временно закрыта по техническим причинам. При этом один из двух пунктов пропуска между странами ранее уже был закрыт — в 2023 году его работу приостановили для предотвращения угрозы нелегальной миграции.

Более серьёзная ситуация складывается на границе Белоруссии с Литвой и Польшей. На КПП «Каменный Лог» в сторону Литвы скопились 350 легковых автомобилей и 150 фур, на «Беняконях» — 220 легковых машин и 160 грузовиков.

На польском направлении очереди оказались ещё больше. В пункте «Брест» ожидали 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, в «Козловичах» — 550 грузовиков. Всего на выезд из Белоруссии в страны ЕС к вечеру находились более 3 тысяч транспортных средств.

Неделей ранее, 26 июля, количество машин в аналогичных очередях составляло около 2,3 тысячи. В Минске ранее объясняли скопление транспорта неритмичной работой контролирующих служб соседних стран и закрытием ряда погранпереходов.

Ранее решение Латвии закрыть границу с Белоруссией вызвало недовольство в Минске. Зампредседателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что такой шаг не имеет объективных оснований и в первую очередь ударит по простым гражданам. По его словам, закрытие погранперехода стало «просто издевательством над людьми», при этом, как считает депутат, европейские страны сами несут серьёзные экономические потери из-за санкций. Гайдукевич отметил, что Белоруссия сохраняет безвизовый режим для граждан Латвии и никогда не закрывала границу, поскольку считает открытое сообщение выгодным для жителей обеих стран.