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2 августа, 12:31

Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Вооружённые силы Белоруссии приступили к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая будет размещена в Гомельской области, вблизи границы с Украиной. Об этом заявил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. По его словам, процесс формирования уже идёт: создан первый батальон, а до конца года планируется укомплектовать ещё один, а также добавить подразделения разведки, артиллерии, ПВО и обеспечения.

«Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей», — сказал Ильюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны «ВоенТВ».

В частности, уже укомплектован офицерский состав и набраны рядовые военнослужащие. Местом постоянной дислокации соединения выбран район вблизи Гомеля, на удалении 40 км от государственной границы с Украиной. На текущий момент в составе Вооружённых сил РБ уже функционируют три аналогичных десантно-штурмовых формирования: 103-я (Витебск), 38-я (Брест) и 5-я (Марьина Горка) бригады.

Напомним, в последние месяцы резко обострилась ситуация вокруг белорусско-украинской границы. Владимир Зеленский потребовал от Минска в течение десяти дней отвести белорусские войска. В противном случае Киев пригрозил принять меры для обеспечения собственной безопасности. Белорусские власти отвергли ультиматум, заявив, что военная деятельность на территории республики носит исключительно оборонительный характер, и обвинили Украину в нагнетании обстановки.

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Сам белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Украине совершенно нечего опасаться со стороны Белоруссии, а нагнетание этой темы связано исключительно с политическими амбициями. Он отметил, что пресса изрядно раскрутила данный сюжет, а Зеленский им «подыграл».

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Наталья Демьянова
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