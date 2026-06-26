Глава МО Белоруссии Хренин назвал Украину крупнейшим очагом неонацизма
Виктор Хренин. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Украина усилиями западных кураторов превращена в крупнейший очаг неонацизма. Об этом он сказал на IV Международном антифашистском конгрессе.
«В крупнейший очаг неонацизма усилиями глобалистских европейских структур превращена Украина», — заявил Хренин.
Глава ведомства отметил, что при молчаливом согласии большинства европейских правительств киевский режим совершает теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, а также осуществляет масштабную дискриминацию и уничтожение по этническому и религиозному признаку.
По его словам, киевский режим действует так же, как действовали его идейные кумиры — агрессивные украинские националисты в 30–40-х годах прошлого века, предавшие соотечественников и служившие поработителям.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени проведут контакты на фоне угроз Владимира Зеленского и усиления охраны границы. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз – будь то прямые или перспективные.
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