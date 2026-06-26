Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Украина усилиями западных кураторов превращена в крупнейший очаг неонацизма. Об этом он сказал на IV Международном антифашистском конгрессе.

«В крупнейший очаг неонацизма усилиями глобалистских европейских структур превращена Украина», — заявил Хренин.

Глава ведомства отметил, что при молчаливом согласии большинства европейских правительств киевский режим совершает теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, а также осуществляет масштабную дискриминацию и уничтожение по этническому и религиозному признаку.

По его словам, киевский режим действует так же, как действовали его идейные кумиры — агрессивные украинские националисты в 30–40-х годах прошлого века, предавшие соотечественников и служившие поработителям.