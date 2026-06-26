Лепешко: Втягивание Белоруссии в конфликт невыгодно Украине

Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы стратегически невыгодно Киеву. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко на полях Петербургского международного юридического форума.

По словам депутата, для Украины вовлечение Минска в боевые действия означало бы расширение линии фронта на всю протяжённость границы с Белоруссией – более чем на тысячу километров. Это потребовало бы от Киева колоссальных ресурсов и растянуло бы силы ВСУ, которые и так уже испытывают серьёзное давление на других направлениях.

«Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне», – цитирует Лепешко РИА «Новости».

Таким образом, Минск даёт понять, что не заинтересован в эскалации, но готов защищать свои рубежи. В то же время в белорусской столице отдают себе отчёт, что любое обострение ситуации на границе будет иметь катастрофические последствия в первую очередь для самой Украины, вынужденной распылять и без того ограниченные ресурсы на ещё одном участке фронта.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз – будь то прямые или перспективные. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Минск – части одного Союзного государства, и Россия всегда будет рядом с белорусским народом.