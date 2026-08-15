Германия столкнулась с серьёзным дефицитом кадров при формировании новой тяжёлой бригады, которую планируют развернуть в Литве до конца 2027 года. Согласно данным оборонного ведомства, подразделение укомплектовано добровольцами лишь на 60%, что создает нехватку около двух тысяч военнослужащих. Об этом пишет Bild.

Этот проект в министерстве обороны ФРГ называют «самым важным со времён холодной войны». Хотя текущие части, уже находящиеся на территории прибалтийского государства, почти полностью заполнены, основные силы — танковый батальон 203 и мотопехотный 122 — испытывают существенный кадровый голод.

Итоговая цель Берлина — разместить на литовской земле полноценную группировку из пяти-шести тысяч бойцов. Помимо маневренных батальонов, план предусматривает создание полноценной инфраструктуры боевой поддержки и логистического обеспечения.

Литва начала подготовку к приему контингента, однако инициатива вызывает неоднозначную реакцию среди местных жителей. Пользователи сети критикуют проект за чрезмерные расходы, проводя болезненные параллели с событиями периода нацистской оккупации в ходе Второй мировой войны.

Напомним, что Бундесвер столкнулся с острой нехваткой желающих служить в танковой бригаде, развёртываемой в Литве. Министр обороны Германии Борис Писториус изначально рассчитывал укомплектовать соединение исключительно добровольцами. Однако расчёт не оправдался, и в военном ведомстве признали провал этой стратегии. Выяснилось, что слишком мало военнослужащих изъявили готовность отправиться в Прибалтику, при этом особенно заметен дефицит IT-специалистов.