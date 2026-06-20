Die Welt: Писториус не набрал бригаду для Литвы и допускает мобилизацию
Обложка © Federal Ministry of Defence
Министр обороны ФРГ Борис Писториус столкнулся с проблемой комплектования танковой бригады в Литве. Добровольцев оказалось недостаточно. Теперь чиновник не исключает, что военнослужащих будут направлять туда в обязательном порядке. Об этом пишет газета Die Welt.
По данным издания, изначально Писториус делал ставку на принцип добровольности. Однако на сегодняшний день слишком мало военных Бундесвера заявили о готовности служить в Литве. В частности, не хватает специалистов в области информационных технологий. В Минобороны Германии пришли к выводу, что и рядовой состав не получится пополнить на добровольной основе.
«Главной целью является достижение полной боеготовности бригады в Литве в следующем году. Для этого мы будем придерживаться руководящего принципа добровольности, а там, где потребуется, добавим меры обязательного порядка», — приводит издание слова инспектора сухопутных войск ФРГ Кристиан Фройдинг.
Минобороны ФРГ всячески пытается сделать привлекательным для военных прохождение службы в бригаде в Литве. Для детей немецких военнослужащих там планируют построить школы, супруги получат помощь при поиске работы.
Ранее на территорию Литвы перебросили дополнительные подразделения Бундесвера для участия в международных учениях «Щит свободы». В страну прибыли два батальона немецкой армии, оснащённые танками Leopard и боевыми машинами пехоты Puma. Техника и личный состав были доставлены паромами и железнодорожным транспортом.
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