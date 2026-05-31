Два батальона Бундесвера с танками Leopard и Puma вошли в Литву

В Литву прибыли два дополнительных батальона Бундесвера с танками Leopard и бронемашинами Puma для участия в учениях «Щит свободы». Манёвры с участием около 3 тысяч военных из восьми стран НАТО стали очередным этапом развёртывания германской бригады на восточном фланге альянса в ответ на «российскую угрозу», сообщает dpa.

«В Литву для проведения учений «Щит свободы» на паромном и железнодорожном транспорте были отправлены ещё два батальона, вооружённые танками Leopard и бронетранспортёрами Puma», — сообщил представитель 45-й бронетанковой бригады ВС ФРГ.

На полигоне Пабраде соберутся около 2 900 военных, из которых 2 300 — немцы. Всего задействуют около 800 единиц техники. Бойцы отработают действия «в реальных условиях» с применением дронов, артиллерии, миномётов, ударных вертолётов, танков и бронемашин.

Бригаду развернули в Литве после начала российско-украинского конфликта. Подразделение официально ввели в строй в 2025 году, полная боеготовность ожидается к 2027-му. Общая численность соединения — 4 800 военных и 200 гражданских. Сейчас в стране находятся около 1 800 солдат этой бригады.

Два батальона, прибывшие на учения, должны будут остаться в Литве на постоянной основе после завершения строительства необходимой инфраструктуры.

Однако у Литвы сейчас и без того хватает забот, ведь на территорию страны регулярно залетают украинские беспилотники. Ранее глава литовского Минобороны Робертас Каунас заявил, что жителям страны придётся научиться жить в новой реальности, в которой им угрожают дроны Киева.