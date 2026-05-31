Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс проходит не через распад или внутреннее дробление, а через необходимую трансформацию. Такое мнение он высказал на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Что мы наблюдаем внутри альянса, это не фрагментация, а сдвиг, давно назревший, необходимый и в конечном итоге полезный сдвиг», — сказал он.

По словам Драгоне, речь идёт о более серьёзном подходе к распределению ответственности между союзниками. Он отметил, что европейские страны всё активнее берут на себя задачи в сфере обороны, наращивания потенциала и обеспечения собственной безопасности.

Глава Военного комитета НАТО подчеркнул, что одной устойчивости уже недостаточно: альянс должен не просто выдерживать удары, а становиться сильнее после кризисов. «Нашей амбицией должна быть антихрупкость», говорит Драгоне.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком предупредил, что НАТО и Владимир Зеленский намеренно провоцируют эскалацию конфликта с Россией, поскольку оказались в отчаянном положении.