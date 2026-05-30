НАТО и Владимир Зеленский намеренно провоцируют эскалацию конфликта с Россией, поскольку оказались в отчаянном положении. Такое мнение выразил в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, комментируя инцидент с падением беспилотника в Румынии.

«НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падёт. MI6 устраивает провокации под «чужим флагом», пытаясь выдать атаки беспилотников за российские», — написал он.

Дотком убеждён, что западные лидеры, включая британского премьера Кира Стармера, цепляются за власть, сознательно обостряя отношения с Москвой. Однако эта стратегия, по его мнению, обречена.