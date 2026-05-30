Британия развернула истребители в Румынии для помощи НАТО в патрулировании

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о переброске британских истребителей в Румынию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Решение принято после инцидента с падением беспилотника.

«Великобритания твёрдо поддерживает Румынию. Истребители ВВС Великобритании уже направлены в Румынию для обеспечения воздушного патрулирования НАТО. Мы будем сотрудничать с Генеральным секретарём НАТО, чтобы при необходимости помочь усилить это присутствие», — пишет он в соцсети X.

Напомним, Минобороны Румынии 29 мая сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. Посольство России в Бухаресте назвало инцидент с падением беспилотника в Румынии провокацией киевского режима. В дипмиссии заявили, что Украина пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией и отвлечь внимание от трагедии в Старобельске, где после удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа погиб 21 учащийся.