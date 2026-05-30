НАТО использует угрозы в сторону Калининградской области, чтобы сдержать российское наступление в зоне СВО. Военный эксперт Александр Перенджиев оценил реальность рисков для региона и назвал действия альянса, которые спровоцируют жёсткий ответ России.

Альянс отрабатывает сценарии нападения с суши и пытается ограничить действия Балтийского флота, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Перенджиев перечислил действия, которые Москва расценит как повод для ответа. Военно-морская блокада, прекращение транзита, перекрытие железных дорог и автосообщения станут угрозой. Развёртывание войск в предбоевые порядки у границ тоже послужит сигналом.

Эксперт допустил провокацию со стороны НАТО — чтобы вынудить Москву на жёсткий ответ и затем обвинить её в агрессии. Перенджиев резюмировал, что Калининград Россия не отдаст. В случае нападения последует мощный удар, включая применение тактического ядерного оружия.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко оценил шансы НАТО на захват Калининграда как нулевые. Дипломат предупредил — любые попытки заблокировать регион обернутся для альянса тяжелейшими последствиями. Грушко отметил, что Балтийское море превратилось в площадку конфронтации.