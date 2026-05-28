Замглавы МИД Грушко назвал нулевыми возможности НАТО захватить Калининград
Возможности НАТО захватить Калининград — нулевые, а любые попытки заблокировать регион приведут к самым тяжёлым последствиям для альянса. Такое заявление в интервью RT сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность», — отметил дипломат.
По словам Глушко, сила размещается на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии, усиливаются и становятся более интенсивными разведывательные операции.
Политик также подчеркнул, что в НАТО, особенно в военной среде, понимают последствия.
«Любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведёт к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь, ещё раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — добавил замглавы МИД.
Ранее Life.ru писал, что глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО атаковать Калининград. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость. Позже ему пришлось оправдываться за свои слова.
