Замглавы МИД Грушко назвал нулевыми возможности НАТО захватить Калининград

Возможности НАТО захватить Калининград — нулевые, а любые попытки заблокировать регион приведут к самым тяжёлым последствиям для альянса. Такое заявление в интервью RT сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность», — отметил дипломат.

По словам Глушко, сила размещается на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии, усиливаются и становятся более интенсивными разведывательные операции.

Политик также подчеркнул, что в НАТО, особенно в военной среде, понимают последствия.

«Любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведёт к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь, ещё раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — добавил замглавы МИД.