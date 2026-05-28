28 мая, 06:53

Замглавы МИД Грушко назвал нулевыми возможности НАТО захватить Калининград

Обложка © Life.ru

Возможности НАТО захватить Калининград — нулевые, а любые попытки заблокировать регион приведут к самым тяжёлым последствиям для альянса. Такое заявление в интервью RT сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность», — отметил дипломат.

По словам Глушко, сила размещается на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии, усиливаются и становятся более интенсивными разведывательные операции.

Политик также подчеркнул, что в НАТО, особенно в военной среде, понимают последствия.

«Любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведёт к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь, ещё раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — добавил замглавы МИД.

Полянский: Атака на Калининград может стать детонатором невиданной эскалации

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО атаковать Калининград. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость. Позже ему пришлось оправдываться за свои слова.

Дарья Денисова
