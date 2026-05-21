Полянский: Атака на Калининград может стать детонатором невиданной эскалации

Агрессия против Калининградской области может стать мощным детонатором в отношениях России и НАТО. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

«Президент России [Владимир Путин] уже недвусмысленно предупреждал, что любая попытка блокады, не говоря о каком-либо вторжении, в отношении Калининградской области приведёт к невиданной эскалации. Хотите проверить нашу решимость? Вперёд, но не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — сказал Полянский.