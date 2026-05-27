«Новая реальность»: Министр обороны Литвы готовит народ к вторжению дронов ВСУ

Литва должна быть готова к новым инцидентам с украинскими беспилотниками, которые вторгались на территорию страны последние месяцы. Об этом заявил глава Минобороны страны Робертас Каунас.

По словам министра, страны Балтии столкнулись с «новой реальностью», в которой подобные ситуации могут повторяться. Он призвал учитывать сложную обстановку в регионе и адаптировать меры безопасности под растущие риски. Каунас подчеркнул, что вероятность новых эпизодов с дронами остаётся высокой, поэтому Литве необходимо заранее готовиться к таким сценариям.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не станет мириться с появлением беспилотников в своём небе и будет немедленно сбивать любые цели, нарушившие воздушное пространство страны. Видимо, теперь его мнение изменилось, и страна готова потерпеть.