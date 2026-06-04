«Мощь» Берлина: В Бундестаге усомнились, что 5 тысяч солдат в Литве смогут впечатлить Россию

Планы Берлина по размещению военного контингента в Литве демонстрируют недоверие к России и не принесут практической пользы. Такое мнение на полях ПМЭФ «Ленте.ру» высказал депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре.

«Это, конечно, вотум недоверия России, совершенно ясно», — сказал он.

Политик считает подобный шаг ошибочным и не способствующим снижению напряжённости в регионе. Кроме того, парламентарий связал эту инициативу с влиянием антироссийского курса, которого придерживаются государства Балтии. Группировка численностью около пяти тысяч человек не сможет оказать заметного влияния даже в случае гипотетического военного противостояния.

Вместо дальнейшего обострения ситуации депутат призвал руководство Германии отказаться от жёсткой риторики и сосредоточиться на поиске возможностей для диалога. Также он выразил уверенность, что в Москве не воспримут такую меру всерьёз.

«Россия, конечно, посмеётся над 5000 солдатами — это ничто. Это также не станет проблемой в случае обострения ситуации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на территорию Литвы перебросили дополнительные подразделения бундесвера для участия в международных учениях «Щит свободы». В страну прибыли два батальона немецкой армии, оснащённые танками Leopard и боевыми машинами пехоты Puma. Техника и личный состав были доставлены паромами и железнодорожным транспортом.