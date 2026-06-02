США выводят войска из Литвы после прибытия двух танковых батальонов Бундесвера

США начали вывод из Литвы более тысячи военнослужащих и техники после завершения срока ротации. Об этом сообщает портал TV3.

Ожидается, что нынешний контингент заменит новая группа, однако сроки её прибытия и численность пока не названы. Вашингтон сейчас пересматривает планы размещения своих сил в Европе. Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что часть американских военных останется в стране до начала следующей ротации.

«Мы получили от американцев очень чёткие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», — сказал он.

В последние годы смена подразделений США в Литве обычно проходила без пауз: одни солдаты возвращались на базы, когда другие уже прибывали им на замену. Американские войска регулярно размещаются в стране с 2019 года, а с 2022-го их присутствие перевели в формат непрерывной ротационной дислокации.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии в Литву двух батальонов Бундесвера с танками Leopard и бронемашинами Puma. Официальная причина — участие в учениях «Щит свободы», на которые приедут около 3 тысяч военных из восьми стран НАТО. Манёвры стали очередным этапом развёртывания германской бригады на восточном фланге альянса в ответ на «российскую угрозу».